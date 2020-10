Reforço do Remo é apresentado e revela conselho de volante revelado no Baenão

O novo atacante do Remo Salatiel foi apresentado nesta quarta-feira (21), no Estádio do Baenão. O atleta falou pela primeira vez como jogador do Leão e revelou ter recebido conselhos do volante ex-Remo e Paysandu Jhonnatan. Revelado pelo clube azulino, Jhonnatan está no Náutico-PE, o último time de Salatiel, artilheiro da última edição da Terceirona, quando estava no Sampaio Corrêa-MA.

"Não joguei com ninguém aqui, apenas contra. O Jhonnatan me falou muito bem do clube, quando recebi o convite. Ele é um amigo em comum [com o Remo], a gente teve uma conversa. Ele foi um dos caras que falaram para eu vir para cá, que deu muita referências boas", contou.

