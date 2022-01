Quase lá! Remo encaminha a contratação de atacante que estava disputando a Série B

A diretoria do Remo ainda busca no mercado dois atacantes para compor o elenco que irá iniciar a temporada 2022. O nome da vez no Baenão é do jogador Bruno Alves, de 29 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Brusque-SC. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube.

O jogador foi sondado pela diretoria azulina, as conversas avançaram e o acerto está bem próximo de ocorrer. Rodado no futebol, Bruno Alves joga pelas extremas, tanto na esquerda quanto na direita. Na última temporada o atacante realizou 43 partidas pelo Brusque, marcando dois gols e dando duas assistências.

Carreira

Na carreira bruno Alves atuou pelo Sport Barueri-SP, Real Noroeste-ES, Macaé-RJ, Náutico-PE, Red Bull Bragantino-SP, além de Cuiabá-MT, Caxias-RS, Juventude-RS, CSA-AL e Peste-SP. Fora do Brasil jogou no Giresunspor, da Turquia.

Além de mais um atacante, a diretoria do Remo trabalha para contratar mais um lateral-esquerdo, para poder fechar o elenco que irá disputar as competições do primeiro semestre.