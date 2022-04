Quadro Tático: Remo volta a ser efetivo em jogadas de bola na área, na vitória sobre o Cruzeiro

O Remo conseguiu uma virada sobre o Cruzeiro, na Copa do Brasil, com dois lances em comum: duas bolas aéreas na área e dois gols na vitória por 2 a 1. Com isso, o Leão conquistou uma importante vantagem para o jogo da volta. Aliás, as jogadas de bola na área já haviam sido eficazes contra o Paysandu, na conquista azulino do Parazão.

Por isso, o Quadro Tático desta semana trouxe o quanto estas jogadas estão sendo efetivas. Curioso notar que, boa parte dos jogadores envolvidos nos lances não são tão altos, com exceção de Daniel Felipe, com 1.87m: Anderson Uchôa, por exemplo, tem 1.81m, Brenner tem 1.82m e Ricardo Luz tem 1.77 (segundo dados do site O Gol).

Vitória por 3 a 0 sobre o Paysandu

* 1° gol: Bruno Alves cruza a bola para a área (dessa vez bem marcado), Marco Antônio desvia e sobra para Brenner, nas costas de Polegar, cabecear para o gol;

* Não foi um gol, porque Marco Antônio, quase embaixo da trave, desperdiçou, mas foi outro lance de bola na área. Leonan, livre de marcação, cruza, Ricardo Luz cabeceia, a bola sobra para Marco Antônio, de frente para o gol vazio, mandou longe;

* 2° Gol: Segundo gol do Remo: Leonan recebe livre, cruza para a área, Elias erra o tapa na bola, Brenner tenta marcar, mas João Paulo chega antes e faz contra;

* 3° gol do Remo teve um 'aviso prévio' no primeiro: escanteio cobrado por Bruno Alves, Anderson Uchôa sobe e cabeia primeiro para fora (na etapa inicial) e depois (no segundo tempo) para o gol do Leão;

Vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro

* Cobrança de falta de Marlon para a área, a bola ia na direção de Brenner. Mas antes de poder finalizar, de cabeça, Willian Oliveira tenta cortar e marca contra;

* Outra falta de Marlon, Uchôa desvia de cabeça e Daniel Felipe completa para o gol;

Mais uma opção

Curiosamente, o atacante Vanilson estreou pelo Remo na vitória sobre o Cruzeiro. O jogador, que tem 1.90m, pode ser mais uma opção para o técnico Paulo Bonamigo para aproveitar estas jogadas de bolas mandadas para a área. Resta saber se Bonamigo apostará no centroavante e em Brenner ou se continuará com apenas um atacante de área.

O próximo desafio do Remo é no próximo sábado (23), às 19h, no Baenão, contra o São José. A partida tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.