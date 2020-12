Próximo do Re-Pa, zagueiro do Remo afirma: 'O que importa é só a vitória'

O Remo está focado no clássico contra o Paysandu, que será às 18 horas de domingo (20), no Mangueirão. Na partida válida pela segunda rodada do quadrangular final da Série C, o zagueiro Rafael Jansen sabe que o Leão precisa da primeira vitória para ficar perto do principal objetivo, que é o acesso para a Série B

“Pra gente, sim. Precisamos vencer jogos. Já era pra termos vencido em Londrina. Quanto mais rápidos chegarmos aos 10, 11 ou 12 pontos, mais perto estaremos do acesso. Espero que seja com vitória da gente. Vamos ter dois jogos seguidos em casa e precisamos pontuar”, comentou.

O zagueiro vai jogar o nono Re-Pa desde que veio para o Remo. Ele sabe que será um jogo difícil, mas garante que o time está focado em vencer.

“Clássico é clássico, independentemente de ser estadual, Série C, mata-mata, quadrangular do acesso. O que importa pra gente é só a vitória. Sabemos que nosso dever é ganhar jogos. A gente tem que cuidar dos nossos problemas. Sabemos que não vai ser fácil, mas também não é impossível”, afirmou.

O Re-Pa de domingo marca o encontro do melhor ataque com a melhor defesa. Para Jansen, o que importa agora é cada um fazer o seu e batalhar pelo resultado.

“Isso é uma retrospectiva. Uma hora vai cair. Ou o ataque deles não marca, ou a gente vai tomar gols. Queremos ficar o máximo de tempo sem levar gols. Precisa fazer gols e não tomarmos. Nossa defesa estando bem, nosso ataque vai marcar. Claro que tem que começar lá da frente até chegar na zaga”, avaliou.