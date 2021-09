Próximo adversário do Remo possui 5 jogadores no elenco que passaram pelo futebol paraense

O Remo vai encarar o Sampaio Corrêa na próxima quinta-feira (30), às 21h30, no Estádio castelão, em São Luís (MA), pela 27ª rodada da Série B. O jogo é uma disputa direta por posições, em caso de derrota, o Remo será ultrapassado pelo próprio Sampaio, que possui no alguns jogadores que passaram pelo futebol paraense, vestindo camisas do próprio Remo, Paysandu e clubes do interior.

A “Bolívia Querida” como é chamada a equipe maranhense, têm no elenco cinco jogadores que já atuaram no futebol do Pará, um deles vestiu as camisa do Remo e do Paysandu e hoje é um dos principais jogadores do Tubarão.

Lembra deles?

O goleiro Mota, que vestiu a camisa do Paysandu em 2019 é titular absoluto no Sampaio Corrêa. O clube maranhense também tem no elenco o zagueiro Joécio, que teve passagens pelo Águia nas temporadas 2014 e 2015. Outro que faz parte do elenco do Tubarão é o meia Gui Campana, que foi o destaque do Parazão 2021 pelo Castanhal.

Jogadores Goleiro Mota (Ascom Paysandu) Jorge Luiz / Paysandu Zagueiro Joécio (Ascom ABC) Meia Gui Campana (Ascom Castanhal) Divulgação / Castanhal Atacante Pimentinha (Akira Onuma / Arquivo O Liberal) Akira Onuma / OLiberal Atacante Pimentinha (Akira Onuma / Arquivo O Liberal) Akira Onuma / OLiberal Atacante Jackson (Oswaldo Forte / O Liberal) Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal

No setor de ataque dois jogadores que ex-Remo. O primeiro é Jackson, que foi contratado pelo Leão em 2020, marcou seis gols, porém, durante o período da pandemia, recebeu proposta do Sampaio e deixou o Leão com nove jogos disputados e cinco gols marcados.

Fechando o “bonde” dos que passaram pelo Pará está o atacante Pimentinha. O jogador de 34 anos é peça importante no Sampaio, porém, no Remo e no Paysandu, teve momentos conturbados. Em 2017 chegou ao Leão na Série C, fez dez partidas, marcou um gol, porém, na última ficou de fora por conta de salários atrasados e não viajou com o time para Pernambuco (PE), para enfrentar o Salgueiro-PE. Em 2019 retornou ao Pará, dessa vez para jogar pelo Paysandu, também insatisfeito, dessa vez com a reserva e também com os salários atrasados, Pimentinha, deixou o clube após conversa com a diretoria. Com a camisa alviceleste foram oito partidas e nenhum gol marcado.

Sampaio Corrêa x Remo se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30, em São Luís (MA), pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.