Destaque do CRB na temporada não viaja a Belém para enfrentar o Remo

O CRB terá pelo menos três desfalques para enfrentar o Remo, no Baenão, pela 20ª rodada da Série B no sábado (21). Segundo a assessoria de imprensa do clube alagoano, o meia argentino Diego Torres, o atacante Pablo Dyego e o volante Wesley não viajaram à Belém.

Sobre o argentino, o CRB não informou o motivo do desfalque. O meia, inclusive, já havia sido poupado na última partida, contra o Operário-PR. O jogador é um dos artilheiros do time na temporada, com 11 gols em 36 partidas.

Já os demais desfalques são por suspensão. Pablo Dyego foi expulso contra o Operário-PR, enquanto Wesley recebeu o terceiro cartão amarelo.

Apesar dos desfalques, o galo de Alagoas deverá ter três retornos. O lateral direito Reginaldo, o volante Jean Patrick e o atacante Júnior Brandão se recuperaram de contusão e viajaram a Belém. No departamento médico, Nicolas Careca e Marthã também não estão aptos para o jogo.

Nesta sexta-feira (20), o técnico da equipe alagoana, Allan Aal, comanda o último treino antes da partida. O jogo começa a partir das 21h30 e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.