Promessa do Remo afirma não ter corpo mole para enfrentar o Londrina

O atacante do Remo, Wallace, descartou qualquer tipo de desinteresse do Remo no jogo contra o Londrina, sábado (16) - de forma antecipada, o time já está classificado para a Série B. Wallace deixou claro que o objetivo da temporada ainda não acabou. “Nós já conquistamos uns dos objetivos que era o acesso, mas o campeonato ainda não acabou, não tem nada decidido. No sábado nós temos um jogo importante, contra um adversário difícil, e temos que nos manter focados para seguir fortes em busca do título da Série C”.

Wallace Ele é uma das revelações do Remo durante o ano de 2020, sendo cria das categorias de bases do clube. Ele possui 15 partidas e três gols marcados - o primeiro gol foi marcado em cima do Paysandu, no primeiro clássico da Terceirona. Pouco antes do final da fase de grupos da Série C, ele teve uma pubalgia e precisou de um tratamento mais complexo por ter uma estrutura corporal frágil.

Wallace é um dos artilheiros do clube na competição e falou sobre o retorno da equipe azulina à Segunda Divisão do Brasileirão. “É uma sensação difícil de descrever. A gente sabe o quanto esse acesso é importante para o clube e para a torcida. E me sinto muito feliz e honrado de poder fazer parte desse momento da história do clube”.

Remo e Londrina-PR se enfrentam sábado (16), às 17h, no estádio do Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com