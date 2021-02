Gedoz mira final da Copa Verde e fala de possível renovação com o Remo: 'Recebi muitas mensagens'

Vivenciando a melhor fase com a camisa do Clube do Remo, o meia Felipe Gedoz foi um dos entrevistados menos de 24 horas depois de ter feito uma boa partida que colocou o Leão na final da Copa Verde.

E falou sobre dois assuntos prioritários: o seu bom momento e a possível renovação contratual de um vínculo que se encerra em fevereiro.

Fase

Gedoz, que tem 17 jogos 2 dois gols com a camisa do Remo, além de assistências, considera que ainda há espaço para crescer. "Evoluir sempre podemos. Estou chegando num ponto onde me sinto confortável. Isso facilita no meu rendimento e no meu dia a dia com os companheiros".

O momento favorável gera um clima ameno com a torcida azulina, que o procura, via redes sociais, pedindo que fique no Remo em 2021. "Recebi muitas mensagens positivas, muitas energias positivas e isso me favorece também", disse. "Estou pensando nessa final, para mim isso é mais importante que a minha permanência", despistou.

Final

A respeito da final da Copa Verde, a segunda que Gedoz fará com a camisa do Remo, o meia fez a seguinte consideração. "Final não se joga, final se ganha. Estamos tendo outra possibilidade. Vamos com a mesma determinação, humildade para conseguir fazer um excelente jogo. E trazer vantagem para o segundo jogo que é a nossa casa", avaliou.

Nos jogos finais da Série C, Gedoz marcou gol contra o Vila Nova-GO, mas não impediu o vice-campeonato remista. Na Copa Verde, o momento é outro. O primeiro desafio é colher informações sobre o Brasiliense. "Não conheço, para ser bem sincero. Agora não foi à toa que chegou na final. Tem méritos de ter eliminado um time forte com o Vila Nova-GO", afirmou.

O primeiro jogo será domingo (22), a partir das 15h30, no estádio Mané Garrincha.