Presidente do Remo reúine cúipula em coletiva sobre a temporada e os projetos para 2025

Antônio Carlos Teixeira, Glauber Gonçalves e Milton Campos, presidente e os respectivos vices reuniram na tarde desta quinta-feira para falar com a imprensa acerca da temporada do Remo, que encerrou em agosto com o acesso à Série B. A conversa com a cúpula azulina girou em torno da conquista e das projeções para o ano de 2025, que terá o calendário cheio e uma grande exigência na montagem do próximo elenco, bem como as estratégias para alavancar o sucesso do time também nas arquibancadas.

Uma das primeiras medidas anunciadas foi sobre uma provável atualização no programa Nação Azul. "Fizemos várias parcerias, sorteio de moto, distribuímos camisas para novas adesões. A gente pretende investir mais nessas parcerias. Fizemos parcerias com o Zé Delivery, que é nacional. Em 2025 pretendemos focar nos planos semestrais e anual. queremos renovar a marca Nação Azul, para começar uma temporada boa, novos ares", disse Glauber Gonçalves.

Quando questionado sobre a presença do clube em uma Liga de Futebol, o vice Milton Campos destacou que somente após o acesso é que o assunto voltou a ser pauta no clube. "O ano de 2024 foi de afirmação do trabalho do presidente Tonhão, Nessa conversa com as ligas,. não tivemos muito sucesso, até porque começamos a Série C meio ruim. Com ele concretizado, o Remo passou a ser assediado. Você precisa ouvir as propostas, tanto da Liga Forte quanto da Libra. Precisamos discutir isso internamente. No momento certo o presidente vai anunciar o melhor para o Remo".

Mesmo estando de férias, os dirigentes do clube disseram que as pesquisas no mercado para contratação de atletas já estão em andamento e ainda este mês pode haver novidades. "No início da temporada elogiavam o plantel. Infelizmente algumas peças não deram liga e tivemos que fazer algumas alterações necessárias. Contratamos atletas de Série B para jogar a C. O que vai determinar isso é a comissão técnica, com o executivo e o setor de análise de desempenho. Toda contratação vai passar, além dessa análise de desempenho, vai passar pelo nosso crivo. A palavra final será nossa. Todo grande jogador interessa ao Remo".

Entre outras coisas, o presidente destacou que o clube se esforça para aparelhar o CT do Outeiro, bem como retomar a hegemonia de títulos no Parazão, além de buscar recursos para o projeto de reconstrução dos camarotes do Baenão e a decisão se o clube disputará a Copa Verde de 2025, que segundo eles, anda inviável financeiramente. "O Paraense sempre é prioridade, mas a Copas Verde é uma competição que, ultimamente, só tem um atrativo, que é ser campeão e entrar numa fase seguinte da Copa do Brasil. Esperamos que ela venha com um novo formato mais atrativo e aí vamos pensar em participar" encerrou.