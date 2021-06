Presidente do Remo negocia com quatro técnicos e afirma que não tem prazo para anúncio

O momento de turbulência no Remo com os resultados negativos nos últimos jogos culminou com a saída de Paulo Bonamigo do comando da equipe. Agora a diretoria azulina busca nomes para recompor o cargo deixado pelo ex-treinador, porém quatro técnicos estão na lista do Leão Azul, que não possui prazo para anunciar o novo comandante.

Em conversa com a equipe de OLiberal, o presidente azulino Fábio Bentes afirmou que existem algumas negociações, porém ainda no início, e afirmou que o Leão não tem um dia exato para a definição do novo treinador.

“Ainda estamos com conversas iniciais. Estamos negociando com uns quatro [técnicos]. Sem prazo [para anúncio], assim que concluir iremos anunciaremos”, disse.

O técnico João Brigatti, ex-Paysandu, é especulado pelo Baenão. Outro ex-bicolor, Gilmar Dal Pozzo, informou ao OLiberal que recebeu sondagem, porém Fábio Bentes confirmou que não ocorreu contato e que procura um outro perfil de treinador.

No próximo jogo do Remo na Série B, contra o Coritiba-PR, na próxima sexta-feira (2), no Paraná (PR), o coordenador de futebol João Neto, o Netão, irá comandar a equipe azulina. Remo x Coxa se enfrentam às 19h de sexta, no Couto Pereira e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.