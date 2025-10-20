Pedro Rocha quebra jejum de sete jogos sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B Atacante já soma 14 gols na competição e se firma como o terceiro maior goleador do Leão neste século Pedro Garcia 20.10.25 11h25 Atacante não marcava desde a 25ª rodada da Série B, na vitória por 3 a 1 sobre o Amazonas-AM, quando fez dois gols contra a Onça. (Samara miranda/ Ascom Remo) O Remo alcançou a quinta vitória seguida na competição ao vencer por 3 a 1 o Athletic-MG, no último sábado (18), e voltou ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Dois gols do Leão na partida foram marcados por Pedro Rocha, o artilheiro da competição, que voltou a balançar as redes após sete rodadas de jejum. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O atacante não marcava desde a 25ª rodada da Série B, na vitória por 3 a 1 sobre o Amazonas-AM, quando fez dois gols contra a Onça. Vale lembrar que o artilheiro não participou de três das sete rodadas em que ficou sem marcar, pois estava lesionado. Ele não atuou na derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda-RJ (rodada 28), na vitória por 4 a 2 (rodada 29) e no triunfo por 4 a 2 sobre o CRB-AL (rodada 30). VEJA MAIS Guto Ferreira mantém 100% de aproveitamento e recoloca o Remo no G-4 da Série B Com o treinador, o time azulino voltou ao G-4 e segue vivo na briga pelo acesso Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A Pedro Rocha é o artilheiro isolado da Série B 2025, com 14 gols marcados em 33 partidas. Além de viver a melhor temporada da carreira, o atacante se tornou o terceiro maior goleador do Leão em uma única participação no campeonato nacional neste século. Ele só fica atrás de Fábio Oliveira, que marcou 22 vezes e terminou como vice-artilheiro da Segundona em 2007, e de Valdomiro, também na Série B de 2003, com 18 gols. Os números de Pedro Rocha também evidenciam a diferença em relação às participações recentes do clube na Série B. Em 2021, por exemplo, o artilheiro do Remo foi Renan Gorne, com apenas cinco gols — menos da metade do que o atual goleador já soma na competição de 2025. Para se ter uma ideia do peso histórico, o último artilheiro azulino na Série B havia sido Dadinho, em 1984, com seis gols — uma realidade muito distante da fase vivida agora. Na próxima rodada, o jogador terá a chance de ampliar a marca pelo Leão. Na sexta-feira (24), o Remo enfrenta o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, às 21h30. Hoje, o time azulino é o quarto colocado na tabela, com 54 pontos, enquanto o Dourado aparece em oitavo, com 50. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol remo pedro rocha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Pedro Rocha fala sobre fase artilheira no Remo e alerta: 'Precisamos controlar a ansiedade' Atacante marcou dois gols na vitória sobre o Athletic-MG e destacou a importância de manter o foco nas últimas rodadas da Série B. 20.10.25 12h12 Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém 20.10.25 11h52 Artilheiro Pedro Rocha quebra jejum de sete jogos sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B Atacante já soma 14 gols na competição e se firma como o terceiro maior goleador do Leão neste século 20.10.25 11h25 Futebol Guto Ferreira mantém 100% de aproveitamento e recoloca o Remo no G-4 da Série B Com o treinador, o time azulino voltou ao G-4 e segue vivo na briga pelo acesso 20.10.25 10h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 20.10.25 7h00 FUTEBOL Wilton Sampaio detalha expulsões de Flamengo x Palmeiras em súmula: 'Veio aqui roubar a gente' Os palmeirenses foram advertidos após o apito final 20.10.25 9h17