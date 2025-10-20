Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Pedro Rocha quebra jejum de sete jogos sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B

Atacante já soma 14 gols na competição e se firma como o terceiro maior goleador do Leão neste século

Pedro Garcia
fonte

Atacante não marcava desde a 25ª rodada da Série B, na vitória por 3 a 1 sobre o Amazonas-AM, quando fez dois gols contra a Onça. (Samara miranda/ Ascom Remo)

O Remo alcançou a quinta vitória seguida na competição ao vencer por 3 a 1 o Athletic-MG, no último sábado (18), e voltou ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Dois gols do Leão na partida foram marcados por Pedro Rocha, o artilheiro da competição, que voltou a balançar as redes após sete rodadas de jejum.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O atacante não marcava desde a 25ª rodada da Série B, na vitória por 3 a 1 sobre o Amazonas-AM, quando fez dois gols contra a Onça. Vale lembrar que o artilheiro não participou de três das sete rodadas em que ficou sem marcar, pois estava lesionado. Ele não atuou na derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda-RJ (rodada 28), na vitória por 4 a 2 (rodada 29) e no triunfo por 4 a 2 sobre o CRB-AL (rodada 30).

VEJA MAIS

image Guto Ferreira mantém 100% de aproveitamento e recoloca o Remo no G-4 da Série B
Com o treinador, o time azulino voltou ao G-4 e segue vivo na briga pelo acesso

image Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas
Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A

Pedro Rocha é o artilheiro isolado da Série B 2025, com 14 gols marcados em 33 partidas. Além de viver a melhor temporada da carreira, o atacante se tornou o terceiro maior goleador do Leão em uma única participação no campeonato nacional neste século. Ele só fica atrás de Fábio Oliveira, que marcou 22 vezes e terminou como vice-artilheiro da Segundona em 2007, e de Valdomiro, também na Série B de 2003, com 18 gols.

Os números de Pedro Rocha também evidenciam a diferença em relação às participações recentes do clube na Série B. Em 2021, por exemplo, o artilheiro do Remo foi Renan Gorne, com apenas cinco gols — menos da metade do que o atual goleador já soma na competição de 2025. Para se ter uma ideia do peso histórico, o último artilheiro azulino na Série B havia sido Dadinho, em 1984, com seis gols — uma realidade muito distante da fase vivida agora.

Na próxima rodada, o jogador terá a chance de ampliar a marca pelo Leão. Na sexta-feira (24), o Remo enfrenta o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, às 21h30. Hoje, o time azulino é o quarto colocado na tabela, com 54 pontos, enquanto o Dourado aparece em oitavo, com 50.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

futebol

remo

pedro rocha
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Pedro Rocha fala sobre fase artilheira no Remo e alerta: 'Precisamos controlar a ansiedade'

Atacante marcou dois gols na vitória sobre o Athletic-MG e destacou a importância de manter o foco nas últimas rodadas da Série B.

20.10.25 12h12

Futebol

Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação

Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém

20.10.25 11h52

Artilheiro

Pedro Rocha quebra jejum de sete jogos sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B

Atacante já soma 14 gols na competição e se firma como o terceiro maior goleador do Leão neste século

20.10.25 11h25

Futebol

Guto Ferreira mantém 100% de aproveitamento e recoloca o Remo no G-4 da Série B

Com o treinador, o time azulino voltou ao G-4 e segue vivo na briga pelo acesso

20.10.25 10h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Tudo ou nada

Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B

Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa

20.10.25 8h00

Futebol

Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas

Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A

20.10.25 9h28

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

20.10.25 7h00

FUTEBOL

Wilton Sampaio detalha expulsões de Flamengo x Palmeiras em súmula: 'Veio aqui roubar a gente'

Os palmeirenses foram advertidos após o apito final

20.10.25 9h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda