Pausa na Série B: Contra o Galvez, Remo inicia busca por título inédito da Copa Verde

Com uma sequência de quatro jogos sem vencer, o Remo dá uma pausa na Série B e foca na Copa Verde. A equipe azulina recebe o Galvez, na noite desta terça-feira (19), às 20h30, no Estádio Baenão. Partida única, o duelo é válido pela segunda fase do torneio e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Em caso de empate, o mata-mata é decidido nas cobranças de pênalti.

Mudanças

Como o foco do Remo é definir de vez a permanência na Segundona, há a probabilidade do técnico Felipe Conceição entrar com um time misto. Ainda assim, o treinador do Leão fez questão de valorizar a Copa Verde, uma taça que o clube ainda não tem:

"Tem que buscar sempre o título. Independente do atleta que estará em campo, temos que fazer o mesmo trabalho da Série B. Todo jogo na Copa Verde tem esse viés de decisão, mas o Remo está preparado para brigar no jogo de terça e buscar o título, que é importante para o clube", disse.

Oportunidade

Com as mudanças que o time de titular do Remo deve ter para a Copa Verde, o torneio representa uma oportunidade para os que não jogam com tanta frequência. Caso dos zagueiros Fredson e Edu, do volante Neto Moura ou dos atacantes Wallace, Neto Pessôa e Jefferson. Aliás, este último afirmou que a partida é uma chance para que o elenco ganhe moral para a reta final da temporada:

"A gente sabe da importância da Copa Verde para o clube. Estou feliz com essa oportunidade e vou dar meu máximo para sair com essa vitória. A maré está baixa. Vamos aumentar essa maré e é continuar firme para connquistar essa vitória dá mais confiança para o elenco, para conseguir os objetivos esse ano", disse Jefferson.

Desfalques

Para o duelo contra o Galvez-AC, o Remo ganhou mais dois desfalques. Ambos no meio-campo: o volante Anderson Uchôa sofreu uma lesão no pé, após sofrer um pisão no pé direito contra o Brusque. Curiosamente, a partida marcou o retorno de Uchôa, depois de um período lesionado.

Além de Uchõa, o volante Pingo sofreu entorse grau II no tornozelo esquerdo e deve ficar ausente duas semanas. A contusão vem na pior hora, já que Pingo vinha conquistando cada vez mais espaço com o técnico Conceição. Inclusive, foi titular contra o Brusque-SC e marcou o gol do Remo.

FICHA TÉCNICA

Remo x Galvez - Segunda fase

Data: 19/10/2021

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Baenão, Belém

Árbitro: Rafael Martins Diniz (DF)

Assistente 1: Kleber Alves Ribeiro (DF)

Assistente 2: Lucas Torquato Guerra (DF)

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro (PA)

REMO: Thiago Coelho; Thiago Ennes (Warley), Fredson (Edu), Rafael Jansen e Raimar; Neto Moura, Marcos Júnior, e Tiago Miranda; Wallace, Jefferson e Neto Pessôa. Técnico: Felipe Conceição.

GALVEZ: Wadson; Raylson, Felber, Frankin, Giovani; Eduardo, Felipe, Ryan, Matheus; Esquerdinha e Alesson. Técnico: Jader de Andrade.