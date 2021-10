Atacante do Remo sobre duelo com o Galvez, pela Copa Verde: 'Temos que mostrar quem é que manda'

Em meio à reta final da Série B, o Remo volta as atenções para a Copa Verde. A equipe azulina recebe o Galvez-AC, na noite desta terça-feira (19), às 20h30, no Estádio Baenão. O torneio representa uma oportunidade para vários jogadores que, normalmente não são titulares. Caso do atacante Jefferson, que vê no torneio a possibilidade de ganhar moral para o fim da Segundona:

"A gente sabe da qualidade do nosso elenco. Viemos em uma sequência ruim, mas a gente está trabalhando forte para espantar. Se Deus quiser, vamos conseguir o resultado positivo na Copa Verde, mas também pensando na reta final da Série B", disse Jefferson.

Sem vencer há quatro jogos, o Remo vai encarar uma partida decisiva. Esta segunda fase da Copa Verde é jogo único. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis. Um cenário que apresenta seus perigos e Jefferson aconselha:

"Tem que ter cuidado, estamos jogando dentro de casa, diante da nossa torcida. Então temos que se impor, mostrar quem é que manda e fazer um bom resultado para sair com a vitória", concluiu.

Remo x Galvez-AC tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.