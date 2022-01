Parauapebas x Remo: onde acompanhar e o horário do amistoso de hoje, quinta-feira (20/01)

As equipes Parauapebas x Remo entram em campo hoje, quinta-feira (20/01), para disputar o último amistoso do Leão na pré-temporada. A partida iniciou às 16h, no Estádio Rosenão, em Parauapebas. Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Parauapebas x Remo?

A partida Parauapebas x Remo já pode ser acompanhada pelo portal do O Liberal.

Como Parauapebas x Remo chegaram para o jogo?

Recentemente, o Remo goleou a seleção de Canaã dos Carajás por 4 a 0. Agora, terá mais uma oportunidade de testar seus novos jogadores antes do Parazão 2022.

A seleção de Parauapebas foi montada para esta partida com jogadores locais.