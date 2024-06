Para se firmar na Série C, Remo vai até Natal encarar o ABC em uma briga direta pelo G-8

Embalado por uma vitória, o Remo vai até Natal, no Rio Grande do Norte, encarar o ABC-RN no jogo válido pela 10º rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube azulino está em busca da primeira sequência de triunfos na competição e para se aproximar da zona de classificação.

Atualmente, a equipe azulina está na 10º posição, com 10 pontos. Assim, outra vitória no campeonato levaria o Remo a 13 pontos e o afirmaria na briga por uma vaga na próxima fase. Para isso, o Leão Azul precisa, além de uma boa performance, ser efetivo no ataque.

Na última rodada, a equipe azulina encarou o Ypiranga em casa e venceu por 1 a 0. O placar magro foi fruto das chances perdidas pelo time no ataque, assim como foi em outras partidas do clube na Série C.

Após o último treino da equipe para o jogo, o goleiro Marcelo Rangel destacou a importância do jogo para o Remo. O ABC é um adversário direito na briga pelo G-8, está apenas há um ponto do Leão Azul na tabela. Por isso, o arqueiro azulino afirmou que a disputa vale "seis pontos".

"É um jogo de seis pontos, contra um grande adversário. [Vai ser] um confronto direto em busca do nosso objetivo, que é primeiramente a classificação. E esse jogo realmente é o jogo da afirmação, que temos que entrar ligados em todos os sentidos", declarou o arqueiro.

Para o duelo, o Remo chega com três jogadores titulares pendurados. O lateral-direito Diogo Batista, o volante João Afonso, que também atua como zagueiro, e Paulinho Curuá. Assim, caso os jogadores levem cartões amarelos contra o ABC, eles irão desfalcar o Leão Azul contra o Ferroviário, em Belém.

Contra o ABC, o time deve ser o mesmo da partida contra o Ypiranga-RS na última rodada. O treinador Rodrigo Santana pode ter apenas uma dúvida quanto aos titulares, já que o zagueiro Ligger retorna de suspensão e o recém-chegado Rafael Castro fez um bom jogo diante do time gaúcho.

Como vem o ABC

O ABC está na 13º posição no campeonato, com um ponto atrás do Remo, e vem de derrota para o Volta Redonda-RS. Assim como é para o Leão Azul, a vitória colocará o Alvinegro Potiguar mais perto da briga pelo G-8 e, por isso, deve ir com tudo para cima da equipe azulina.

O duelo pode marcar a estreia do recém-contratado Matheus Rocha. O lateral-direito foi regularizado nesta semana no BID da CBF e está à disposição do técnico Roberto Fonseca, que é ex-treinador do Paysandu.

Apesar disso, o comandante alvinegro terá que lidar com a ausência do atacante Pedro Felipe, que está suspenso. Para a posição, Ruan é o nome mais cotado para substituir o jogador, mas Wallyson também é uma opção. Além disso, Fonseca pode contar com Iago Silva, que estreou na última derrota para o Volta Redonda.

Um dado bom para o Remo é que, dentro de casa, o ABC tem apenas 25% de aproveitamento. Em quatro jogos disputados no Frasqueirão, o clube venceu apenas um jogo e perdeu três. A partida entre o Leão Azul e o Alvinegro Potiguar terá transmissão lance a lance em OLiberal.com, a partir das 20h desta segunda-feira.

Ficha técnica

ABC-RN X REMO

10º rodada - Série C

Data: 24/06

Local: Frasqueirão - Natal - RN

Hora: 20h

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistente 1: Leirson Peng Martins (RS)

Assistente 2: Mateus Olivério Rocha (RS)

Remo: Marcelo Rangel, João Afonso, Ligger (Rafael Castro), Bruno Bispo, Diogo Batista, Pavani, Paulinho Curuá, Raimar, Marco Antônio, Ytalo e Jaderson

Técnico: Rodrigo Santana

ABC: Pedro Paulo, Felipe Albuquerque, Wesley, Eduardo Thuram, Lucas Sampaio, Daniel, Erick Varão, Matheus Blade, Gabriel Santiago, Ruan (Wallyson), Jenison

Técnico: Roberto Fonseca