Para alcançar o título inédito da Copa Verde, Remo precisa superar freguesia

Com a goleada sobre o Manaus-AM, o Remo marcou um reencontro contra um adversário comum do clube nos anos 2000, na final da Copa Verde 2020: o Brasiliense. Por sinal, para levantar o caneco em cima do Jacaré, o Leão precisa superar uma freguesia contra o time do Distrito Federal.

Remo e Brasilliense se enfrentaram pela primeira vez em 2003, na Série B, com vitória azulina por 2 a 0 - gols de Cristiano e Augusto. Desde então, domínio do Jacaré. Entre 2004 e 2007 foram sete partidas com cinco vitórias do Brasiliense, um empate e uma vitória do Leão (um 5 a 1, com gols de Vélber (2x), Wellinston Saci, Lucas Silva e Zé Soares.

Após essa sequência e um hiato de duelos entre as equipes, que durou quase sete anos, Remo e Brasiliense voltaram a se encontrar nas oitavas de final da Série D 2014. No jogo de ida, no Baenão, derrota por 2 a 1 (Val Barreto fez o gol do Leão) e na volta empate em 1 a 1 (Leandro Cearense marcou para o Remo).

Remo e Brasiliense se enfrentam em jogos de ida e volta na final. No domingo (21), às 15h30, duelo é na Boca do Jacaré. Na quarta-feira (24), às 16h, partida é no Mangueirão.

Confira o histórico de confrontos entre Remo e Brasiliense

27/set/2003: Remo 2x0 Brasiliense - Série B

25/set/2004: Brasiliense 6x1 Remo - Série B

15/mar/2006: Brasilense 3x1 Remo - Copa do Brasil

22/mar/2006: Remo 0x1 Brasiliense - Copa do Brasil

30/mai/2006: Remo 2x2 Brasiliense - Série B

03/out/2006: Brasiliense 2x0 Remo - Série B

06/jul/2007: Brasiliense 3x2 Remo - Série B

06/out/2007: Remo 5x1 Brasiliense - Série B

28/set/2014: Remo 1x2 Brasiliense - Série D

04/out/2014: Brasiliense 1x1 Remo- - Série D