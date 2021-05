Novos reforços do Remo já treinam com o elenco de olho na estreia da Série B

O Remo aos poucos vai se ajustando para a estreia na Série B. O Leão Azul retorna à competição após 14 anos e os novos contratados já estão no trabalho com o elenco. O atacante Rafinha e o zagueiro Suéliton iniciaram os treinamentos ao comando do técnico Paulo Bonamigo.

Rafinha, de 28 anos, estava no Mirassol-SP, disputando o Campeonato Paulista. O jogador passou pelos exames e já treina com o grupo. O mesmo ocorrendo com o zagueiro Suéliton, de 29 anos, que também estava disputando o Paulistão, só que pelo Ituano-SP.

Outro que já foi anunciado, mas que tinha viajado para resolver problemas pessoais foi o volante Paulinho Curuá. Ele foi apresentado oficialmente pela diretoria azulina nesta semana, porém já treina com o grupo, visando a Série B.

A estreia azulina na Segundona do Brasil ocorre no sábado (29), às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), contra o CRB-AL. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.