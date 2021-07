Novo volante do Remo quer ajudar o clube a ‘brigar por coisas boas’ na Série B

O volante Marcos Júnior concedeu sua primeira entrevista coletiva pelo Remo na manhã desta segunda-feira (5). O atleta afirma que chegou ao clube para brigar por coisas boas, mesmo sabendo que a equipe não estar em um bom momento no Brasileirão.

“O time que é, um grande clube. É clube que vai brigar por coisas boas nesse Brasileiro, mesmo que não esteja em um bom momento. O elenco é bom, o time é bom e o treinador veio com esse pensamento de brigar por coisas maiores”, comentou.

O atleta possui passagem pelo Paysandu em 2018, onde fez apenas quatro partidas. Seu último clube foi o Vasco-RJ, onde foi desligado em maio deste ano. Marcos afirma que está sem disputar uma partida desde fevereiro e que não estar 100% para jogar.

“Isso a gente vai adquirindo no decorrer dos jogos e do trabalho. Eu preciso reatar minha condição do jogo, pois fiquei quatro meses sem jogar, fiquei desde fevereiro sem fazer uma partida oficial. Mas desde que cheguei estou fazendo um trabalho forte para poder atuar o quanto antes”, afirmou.

Questionado sobre qual posição o volante prefere atuar, Marcos afirma que se sente mais confortável atuando como segundo volante.

“Quando cheguei no Vasco fazia a posição de segundo volante. Mas as vezes fazia um meia central, um terceiro homem de meio, mas eu me sinto mais confortável como segundo volante”, finalizou.