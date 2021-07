Novo volante do Remo teve affair com ex-BBB Pocah

O novo volante do Remo, Marcos Júnior, teve um affair para com a funkeira e ex-BBB Pocah. A informação foi confirmada pelo atleta em vídeo gravado há um ano, com o Cartolouco.

O romance entre o jogador e a cantora aconteceu no período que Marcos Júnior jogava no Vasco da Gama-RJ, antes, também, da participação de Pocah no reality da TV Globo, este ano.

Confira:

Tudo isso começou quando o atleta comentou em uma publicação da cantora em uma rede social.

Após comentar publicação de funkeira, volante Marcos Júnior admite que teve affair com Pocah (Reprodução / Rede Social)

O romance entre Marcos Júnior e Pocah não vingou, mas isso não foi problema aos responsáveis pelo Twitter do Vasco. Após marcar um gol contra o Goiás-GO, uma publicação GIF da personagem Pocahontas foi postado pelo Vasco no Twitter. Já no Facebook uma foto do Marcos Júnior foi publicada com a legenda: "Pocah alegria de fazer o gol". Confira:

Quando o #VascoDaGama ganha a gente fica como? Só alegria 🙃#GOIxVAS pic.twitter.com/DBJStL2JQa — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 12, 2019

Fecebook