Novo lateral do Remo é regularizado e já pode estrear na Série B

O novo reforço do Remo, o lateral-esquerdo Raimar, já pode estrear pelo clube. Anunciado nesta quarta-feira (8), o jogador foi regularizado e já está no Boletim Informativo Diário (BID). Além disso, o atleta, de 19 anos, já vinha treinando, juntamente com o zagueiro Edu (novo contratado), com o elenco da equipe azulina.

Raimar é natural de Manaus, possui passagens pelas categorias de base do Paraná e da Seleção Brasileira sub-17. Desde 2019 no Athletico Paranaense, o atleta está há cinco meses sem jogar. A sua primeira e única partida profissionalmente, foi durante o campeonato estadual, contra o Cascavel.

(Reprodução/ Site da CBF) (Reprodução/ Site da CBF)

Na primeira entrevista como jogador do Remo, o atleta disse que espera poder ajudar o Leão na temporada. “Fico muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa do Clube do Remo. Chego para dar o meu melhor e ajudar a equipe a conseguir seus objetivos”, afirmou Raimar.

O novo lateral pode ser opção no próximo jogo do Remo contra o Vitória (BA), que ocorre na próxima sexta-feira (10), às 19 horas, no Barradão. A partida terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)