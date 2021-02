No vira-vira! Brasiliense faz valer mando de campo e vence o Remo na primeira partida da final da Copa Verde

Num cenário de imposição física, com muita correria, o Brasiliense venceu, de virada, o Remo por 2 a 1 e obteve vantagem na corrida pelo título da Copa Verde - ainda da temporada 2020, em jogo realizado no estádio Mané Garrincha. Os gols da partida foram assinados por Wallace (Remo), Sandy e Aldo (Brasiliense). A partida de volta será em Belém, na próxima quarta-feira (24), no estádio Mangueirão. Nela, os azulinos precisarão vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Leia o lance a lance

Primeiro Tempo

Extremamente movimentado, sem o já tradicional momento de estudo do adversário. Mais técnico, o Remo pôs a bola no chão e tentou jogar, baseando sua estratégia basicamente na cadência e bom futebol de Felipe Gedoz e na voluntariedade dos dois laterais, principalmente, o esquerdo - Marlon.

Os donos da casa esbarravam nas próprias limitações. Com força e correria, conseguiam chegar próximo à área de Vinícius. Faltava o último toque, porém. Com isso, exageravam nos cruzamentos. Aos sete minutos, um lance perigoso. O cruzamento na área foi afastado por Wellington Silva, mas a bola sobrou à feição para o meia Zotti, ex-Remo. Ele chutou dede primeira e a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Apesar do susto, o Remo seguiu imponto a sua estratégia mais visível. Aos 14, Marlon colocou o lateral para área e Lucas Siqueira cabeceou tirando tinta da trave esquerda de Sucuri.

Aos 21, a zaga do Brasiliense deu espaço para uma manobra perfeita de Gedoz. Com calma, o meia deu uma assistência precisa para Wallace. Ele escorou e marcou o primeiro gol azulino. Na base da voluntariedade, sem tanta organização, mas muita vontade, o Jacaré passou a jogar no campo azulino. Aos 31, porém, um erro na saída de bola com Fredson possibilitou a retomada da posse de bola com Sandy. Ele avançou e bateu de forma precisa, no canto esquerdo do goleiro Vinícius. 1 a 1.

Com o empate, o Remo voltou a tentar a imposição. Não criou nenhuma situação de gol, contudo. Aos 44, lance rápido: Lukinha chutou e reclamou que a bola resvalou na mão de Fredson. O árbitro consultou o VAR e nada foi marcado.

Remo caiu de rendimento e observou a virada do Brasiliense na etapa final (Igo Estrela/Metrópoles)

Segundo Tempo

As estratégias ainda mantiveram um jogo corrido. O Leão, por sua vez, caiu de rendimento físico e técnico. Aproveitando o cenário, o Jacaré cresceu. Os principais momentos foram de bola parada. Tanto é que, aos 12 minutos, uma análise do árbitro de vídeo gerou expectativa no Brasiliense. Rafael Jansen deslocou, em cima, o artilheiro Zé Love. As imagens mostram um lance polêmico. Sem marcação de pênalti, contudo.

O treinador azulino, Paulo Bonamigo, também observou a queda de rendimento físico e trocou três atletas num único momento. Aos poucos, o Leão manteve a posse de bola e amenizou a pressão. O jogo passava quase que inevitavelmente por Felipe Gedoz. E voltou a ficar equilibrado. Aos 24, Lailson chutou forte, de fora da área, e parou na trave.

Aos 34, contudo, de tanto insistir em momentos de bola aérea, o Brasiliense foi premiado. Cruzamento na primeira trave e Aldo subiu, livre, e marcou o segundo gol. Nos demais momentos, o Remo teve pouco poder de penetração na área adversária, a exceção, foi apenas no último minuto, quando Wellington Silva marcou o que seria o gol de empate. O árbitro de vídeo e o de campo alegaram impedimento e, assim, o Leão teve que se contentar com o resultado adverso.

Gedoz tentou liderar o Remo mas a estratégia não surtiu efeito (Igo Estrela/Metrópoles)

Ficha Técnica

Brasiliense - Edmar Sucuri, Diogo, Bahduca, Renan e Peu; Aldo, Luquinha (Tobinho), Sandy (Radamés) e Zotti (Jeferson Maranhão); Zé Love (Platini) e Maicon Assis (Carlos Eduardo). Treinador: Vilson Tadei

Remo - Vinícius, Wellington Silva, Fredson, Jansen e Marlon; Pingo (Warley), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Hélio (Dioguinho), Wallace (Tiago Miranda) e Augusto (Lailson). Treinador: Paulo Bonamigo

Local: Mané Garrincha

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antônio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Cartões amarelos: Sandy (B)

Gols: Wallace (21 minutos do primeiro tempo); Sandy (31 minutos do primeiro tempo); Aldo (34 minutos do segundo tempo)