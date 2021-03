No CT do Grêmio, Remo finaliza preparação para a estreia na Copa do Brasil

O Remo finalizou as atividades visando o jogo contra o Esportivo-RS, pela primeira fase da Copa do Brasil. O elenco do Leão Azul treinou em Porto Alegre (RS) e segue na tarde de hoje para a cidade de Bento Gonçalves (RS).

O técnico do Remo, Paulo Bonamigo, deve manter a equipe que vem jogando no Campeonato Paraense, com a permanência do goleiro Thiago Rodrigues no lugar de Vinícius, que ficou em Belém, se recuperando da covid-19.

Bonamigo também espera a regularização do meia Felipe Gedoz, que viajou com a delegação, mas precisa ser protocolada a sua transferência no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) até o dia de hoje.