ASSISTA: No Baenão, Remo é derrotado pelo Atlético-MG no primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil

O Remo perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0 no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Na partida realizada na noite de quarta-feira (2), no Baenão, o Leão estava irreconhecível sendo engolido pelo Galo no primeiro tempo. Foi justamente nessa etapa que saíram os gols do alvinegro. Eles foram marcados por Hyoran e Nacho Fernández.

Como fica?

O Remo precisa vencer por três gols de diferença para conseguir a vaga nas oitavas de final. Ou vencer por dois, levando a decisão nos pênaltis. O Atlético pode perder por um gol que está na próxima fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será na quinta-feira (10), às 19 horas, no Mineirão, em Belém Horizonte (MG).

Vira a chave

O próximo desafio do Remo será pela Série B. No sábado, às 19 horas, no Baenão, o time azulino recebe o Brasil de Pelotas. Já o Atlético-MG enfrenta o Sport-PE, no domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

+ Saiba como foi a partida lance a lance

Jogo

O Remo fez um jogo bem abaixo do que a torcida está acostumada. Recuado e, ao mesmo, tempo sem ação, viu o Atlético-MG produzir mais e dominar o confronto. Everson quase não trabalhou. As melhores chances foram aos 4 minutos, em cobrança de falta do Felipe Gedoz, e aos 26 minutos, quando Rafael Jansen quase marcou de cabeça.

Depois, o Remo esteve mais defensivo e mesmo assim dava espaço para o Atlético Mineiro avançar.

Primeiro gol

Resultado foi o primeiro gol do Galo aos 14 minutos. Em troca de passes no meio de campo, Nacho Fernández ficou com a bola. Ele levanta a cabeça, vê Hyoran livre e toca perfeitamente para o jogador finalizar, rasteiro, no gol, sem defesa para Vinícius.

(Thiago Gomes/ O Liberal)

Salva Vinícius!

O Galo poderia ter aumentado o placar aos 34 minutos, quando Nacho Fernández aproveitou um deslize da zaga, tocou para o Hulk. O atacante tira da marcação, entra na área e dá um toque de cavadinha. Vinícius se esticou e conseguiu mandar para escanteio.

(Thiago Gomes/ O Liberal)

Amplia o Galo

Mas nos acréscimos, o Galo ampliou. Em contra-ataque, Hulk recebeu no meio de campo, driblou Suéliton. Jansen tentou desarmar, mas o camisa 7 seguiu, invadiu a área, ficou cara a cara com o Vinícius. Ao invés de chutar, ele tocou para trás. Nacho chegou e mandou para o gol, que estava vazio.

(Thiago Gomes / O Liberal)

Intervalo quente

Os jogadores do Atlético não desceram para o vestiário por causa do calor em Belém (PA). Eles ficaram no gramado e a comissão técnica tá abanou os jogadores com uma toalha.

Segundo tempo

Atrás no placar, o Remo voltou na segunda etapa mais ofensivo. A forma que iria jogar ficou clara quando o técnico Paulo Bonamigo tirou Renan Gorne e colocou Dioguinho, o que melhorou a postura do time.

Quase

O Remo teve boas chances para diminuir, mas acabava esbarrando nas defesas do Everson. A melhor chance foi na cobrança de falta do Felipe Gedoz direto na área. Lucas Siqueira cabeceou, mas Everson defendeu e salvou o Galo.

(Thiago Gomes / O Liberal)

Marrony x Vinícius

Marrony teve duas chances claras para deixar o Galo bem confortável do que já está. Na primeira, ele recebeu livre e ficou cara a cara com Vinícius. Mas chutou colocado e o goleiro do Remo defendeu com categoria. Depois, recebeu em profundidade, entrou na área, driblou Vinícius, que conseguiu se recuperar e deu um tapa na bola, evitando o terceiro do Galo.

Acabou a invencibilidade

A partida terminou com a derrota de 2 a 0 do Leão. Remo quebra a sequência de 17 jogos invictos.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 2 ATLÉTICO-MG

3ª Fase Copa do Brasil – jogo de ida

Remo: Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva), Suéliton, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa (Vinícius Kiss), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson (Wallace), Lucas Tocantins (Edson Cariús) e Renan Gorne (Dioguinho)

Técnico: Paulo Bonamigo

Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan, Tchê Tchê e Nacho Fernández (Jair); Hyoran (Marrony), Eduardo Sasha (Zaracho) e Hulk (Sávio)

Técnico: Cuca

Gols: Hyoran (14’/1ºT), Nacho Fernández (46’/1ºT)

Cartão Amarelo: Marlon

Local: Estádio do Baenão – Belém (PA)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (AB/PI)

Assistente 1: Rogério de Oliveira Braga (AB/PI)

Assistente 2: Márcio Iglésias Araújo Silva (AB/PI)

Quarto Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (CD/PA)