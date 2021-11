VÍDEO: Neto Pessoa marca dois, Remo goleia Manaus e encara o Paysandu na semi da Copa Verde

O Remo goleou o Manaus por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (24), no Estádio Baenão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. Os gols foram marcados por Neto Pessoa (duas vezes) e Erick Flores. Como o primeiro duelo foi 1 a 1 (4 a 1 para o time azulino no agregado), o Leão ficou com a vaga na próxima fase, onde vai encara o Paysandu, no clássico Re-Pa.

Com a classificação garantida, agora o Remo foca na Série B do Brasileiro. No domingo (28), às 16h, o Leão recebe o Confiança, pela última rodada da Segundona. A equipe depende apenas de si para conquistar a permanência. O duelo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo de O Liberal.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Placar aberto

O Remo veio com algumas mudanças e os retornos do atacante Lucas Tocantins e do meia Felipe Gedoz à titularidade. E Gedoz teve participação no primeiro gol da noite: aos 33 minutos, o meia cobrou falta para a área, Neto Pessoa subiu mais alto que a defesa, cabeceou para o gol e abriu o placar.

2 a 0

Apesar de não ser arrasador, o Leão continuou o domínio ao longo do primeiro tempo. Aos 42, a noite artilheira de Neto Pessôa teve continuidade, em nova jogada aérea. Cruzamento para a área de Matheus Oliveira, o centroavante azulino só teve o trabalho de raspar de cabeça para ampliar.

Vinícius aparece

No segundo tempo, foi a vez do Manaus tentar ensaiar uma pressão, nas bolas paradas. Mas quando o Remo precisou, o ídolo Vinícius apareceu, como na cobrança de falta para a área azulina, em que Philip pegou a sobra e chutou para a defesa de goleiro. Poucos minutos depois, Vinícius defendeu uma cabeçada de Spice à queima-roupa para manter o 2 a 0.

Goleada

Apesar das tentativas do Manaus, foi o Remo que marcou e matou de vez aos 28 minutos. Jefferson carregou na direita, tabelou com Neto Pessoa, invadiu a área e chutou para a defesa do goleiro Gleibson. O rebote sobrou com Erick Flores que, sem ninguém à frente, só empurrou para fazer o terceiro.

Ficha técnica

Remo 3x0 Manaus

Copa Verde - Jogo de volta das quartas de final

Data: quarta-feira (24)

Local: Estádio Baenão

Horário: 20h30

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Gols: Neto Pessoa (duas vezes) e Erick Flores

Cartões amarelos: Neto Moura e Matheus Oliveira (REM); Luis Fernando (MAN)

Remo: Vinícius; Wellington Silva, Romércio, Fredson e Igor Fernandes (Thiago Ennes); Neto Moura, Lucas Siqueira e Gedoz (Erick Flores); Matheus Oliveira (Rafinha), Tocantins (Jefferson) e Neto Pêssoa.

Técnico: Eduardo Baptista.

Manaus: Gleibson, Edvan, Spice, Luis Fernando, Ronaell; Derlan, Júlio Rusch (Jefferson), Daniel Costa, Márcio Passos e Chan (Philip); Rafhael Lucas (Ibiapino).

Técnico: Evaristo Piza.