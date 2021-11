'Habemus Re-Pa!' Remo e Paysandu decidem vaga na final da Copa Verde; confira os horários

Com a classificação do Remo sobre o Manaus, se confirmou que pela quinta vezna história da Copa Verde, o clássico Re-Pa decidirá uma vaga na final da competição. Além de 2021, as outras vezes que Remo e Paysandu protagonizaram as semifinais foram em 2014, 2015, 2016 e 2019.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu as datas e horários das partidas de ida e volta entre os rivais. À princípio, na quarta-feira (1°), às 20h, na Curuzu, o Papão recebe o Leão. Já no sábado (4), é a vez do Remo ser o mandante do clássico, às 17h, no Baenão (à espera da confirmação oficial).

Vale lembrar, ambas os clássicos terão transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal. Acompanhe a cobertura da equipe de esportes e a prévia dos jogos ao longo dos dias.