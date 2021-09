Neto Pessôa é regularizado e já pode estrear pelo Remo na Segundona

O novo contratado do Remo, o atacante Neto Pessôa, foi regularizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início da noite desta terça-feira (14). Com isso, o jogador de 27 anos já poderá estrear com a camisa azulina no próximo compromisso do clube pela Série B.

Neto Pessôa disputou o Paulistão e a Série C deste ano pelo Botafogo-SP, foram 25 partidas disputadas, com seis gols marcados. O último jogo oficial do atleta foi no dia 4 de setembro.

Pessoa foi vice-artilheiro da Série C do Brasileiro em 2020 e já enfrentou Remo e Paysandu quando defendia o Ypiranga-RS. Natural de Rio Branco (AC), já passou pelo futebol do Norte, defendendo várias equipes do Acre (AC). No currículo teve passagens pelo Rio Branco-AC, Atlético-AC, ABC-RN e Náutico-PE.

Em entrevista ao site do Remo, Neto Pessôa citou como prefere atuar na equipe do técnico Felipe Conceição.

“Sou um jogador bem versátil, no Botafogo-SP [seu antigo clube] estava jogando pelos lados e no Remo fui contratado para ser um centroavante. Tenho uma boa mobilidade, velocidade, sou canhoto com chutes de média e longa distância, além da bola área, já fiz três gols nesse ano dessa forma”, comentou.

A próxima partida do Remo pela Série B será na quinta-feira (16) contra o Avaí, no Baenão, pela 25ª rodada da Segundona. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.