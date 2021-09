É do Leão! Remo oficializa a contratação do atacante Neto Pessôa

O Remo oficializou na manhã desta sexta-feira (10), a contratação do atacante Neto Pessôa, de 27 anos, que estava no Botafogo-SP, disputando a Série C.

Em entrevista ao site oficial do Remo, Neto Pessôa disse estar feliz pela escolha feita na carreira e afirma que vai lutar para honrar a camisa azulina.

“Muito feliz em fazer parte do Rei da Amazônia, clube de tanta tradição e glórias. Prometo empenho, luta e dedicação para honrar essa camisa e a grande história já construída do clube”, comentou.

Neto Pessoa disputou o Paulistão e a Série C deste ano pelo Botafogo-SP, foram 25 partidas disputadas, com seis gols marcados. Seu último jogo oficial ocorreu no último final de semana. Ele chega para uma posição bastante questionada por parte da torcida, já que o elenco sofre com baixas por suspensões e contusões.

Pessoa foi vice-artilheiro da Série C do Brasileiro em 2020 e já enfrentou Remo e Paysandu quando defendia o Ypiranga-RS. Natural de Rio Branco (AC), já passou pelo futebol do Norte, defendendo várias equipes do Acre (AC). No currículo teve passagens pelo Rio Branco-AC, Atlético-AC, ABC-RN e Náutico-PE.

O novo atacante do Leão chega em Belém nesta sexta (10), fará exames médicos e será integrado ao elenco.