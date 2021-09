Acertado com o Remo, atacante Neto Pessoa se despede do Botafogo-SP nas redes sociais

O atacante Neto Pessôa, que está a caminho do Remo para o restante da Série B do Brasileiro, utilizou o seu perfil no Instagram para se despedir do Botafogo-SP, clube que estava defendendo nesta temporada.

O jogador de 27 anos, já teve passagens pelo futebol do Norte, onde atuou por vários clubes do Acre (AC), estado onde nasceu. Ele agradeceu ao Botafogo-SP pela confiança e afirmou que levará para sempre a admiração pela cidade, pessoas e pelo clube.

“Gratidão é a palavra que resume a tudo que vivi nesse grande clube. Agradeço aos meus companheiros pelo empenho e pela boa relação que construí com todos, à comissão técnica e toda a diretoria pela confiança, aos torcedores que vibraram com os gols. Peço desculpas aqueles que esperavam mais, me despeço com a consciência de que sempre lutei e tentei fazer o meu melhor para honrar essa camisa e fazer jus a esse clube enorme. Continuo na torcida por dias melhores para o Pantera e levo admiração dessa cidade e do povo Ribeirão Pretano”, escreveu.

Neto Pessôa já acertou com o Remo e deve chegar nos próximos dias a Belém, para iniciar os treinamentos. O jogador disputou 25 partidas pelo Botafogo-SP e marcou seis gols, seu último jogo foi no final de semana, na derrota para o Mirassol-SP, pelo grupo B da Série C. Em 2020 Neto Pessôa enfrentou Remo e Paysandu pelo quadrangular final da Terceirona pelo Ypiranga-RS e terminou a competição como vice-artilheiro com 10 gols marcados.