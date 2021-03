Negociação, patrocínio bloqueado e PIX: saiba o que separa o Remo de um anúncio de Gedoz

A saída do Remo de disponibilizar uma chave Pix e pedir doações ao torcedor para o retorno do Gedoz, ao que parece vai dando certo. O clube já arrecadou quase R$20 mil em um dia de ação, mas muitos torcedores questionam os motivos do clube ter feito isso e onde será empregado o valor arrecadado.

Fontes ligadas ao clube repassaram que o Leão tenta levantar um valor para pagamentos de taxas com o clube uruguaio, transferência para o futebol brasileiro. Como o patrocínio referente ao Banpara está todo bloqueado para pagamento de débitos na justiça, sem receita de bilheteria e sócio-torcedor, o Remo acabou tendo essa saída de pedir doações aos torcedores.

Além das taxas, o Remo pagará um valor referente à luvas ao jogador, porém os valores não foram revelados. Na ação do Pix, o clube colocou como meta R$50 mil, mas nos bastidores, o valor gira em torno de R$100 mil no total para concretizar de vez a vinda do atleta.

Gedoz, de 27 anos, saiu de Belém já com as bases salariais acertadas com a diretoria do Remo. Na temporada passada com a camisa azulina foram 19 jogos disputados, dois gols marcados e o acesso à Série B no currículo.