Remo e Felipe Gedoz acertam salários para permanência do jogador; Leão aguarda o Nacional

Em período de chegadas e saídas de jogadores nos clubes, o torcedor do Clube do Remo vive a expectativa da continuidade do meia Felipe Gedoz no Baenão. Com contrato de empréstimo só até o final de fevereiro, o camisa 10 já tem acordo com o Leão para seguir em 2021.

A reportagem de Oliberal.com apurou que bases salariais já estão acertadas entre jogador e diretoria azulina. Feliz na cidade, o meia espera continuar, mas precisa da liberação do Nacional (URU) para o desfecho positivo. O grande empecilho da negociação é a parte financeira. Gedoz chegou ao futebol uruguaio com ajuda de investidores, que aguardam algum retorno em negócios envolvendo o atleta. Para ficar no Remo, o próprio staff do jogador tentará a liberação junto ao Nacional.

Felipe Gedoz chegou ao Leão como grande contratação para a Série C 2020. Após começo difícil e de oscilações, o meia caiu nas graças do torcedor, especialmente na reta final da Terceirona e disputa da Copa Verde.

Nos próximos dias, o Remo também confirmará a contratação de outro meia, Renan Oliveira, que estava no futebol da Lituânia e já foi campeão da Série B 2017, pelo América-MG.