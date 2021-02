Remo fecha com meia campeão da Série B para a temporada 2021

Após acertar com o atacante Edson Carius, o Clube do Remo deve confirmar mais uma contratação nos próximos dias. Trata-se do meia Renan Oliveira, de 31 anos. O jogador, que surgiu para o Brasil como grande revelação do Atlético-MG, será mais uma alternativa para Paulo Bonamigo no setor de criação do Leão.

Renan estava no futebol lituano, onde marcou 7 gols em 22 partidas. No Brasil, o jogador teve grande destaque com a camisa do América-MG, clube em que foi campeão brasileiro da Série B 2017, ficando à frente do Internacional-RS na tabela de classificação. Também passou por CRB-AL e Botafogo-SP. Antes, ainda novo, foi campeão Sul-Americano 2009 pela seleção brasileira sub-20.

Atualmente, para a posição de meia, o Clube do Remo conta apenas com Felipe Gedoz, que tem contrato com o Leão até o final desse mês.

Mais contratações

Nesse primeiro momento, o período de contratações no Baenão não deve encerrar em Edson Carius e Renan Oliveira. O Clube de Periçá ainda espera acertar com pelo menos mais um lateral esquerdo, além de atacantes de lado. Um zagueiro será contratado em caso de boa oportunidade no mercado.

Melou

Com contratação encaminhada para defender a camisa azulina, o meia Albano, da Aparecidense-GO, não vem mais, pelo menos para o Campeonato Paraense. O jogador faz parte de projeto do clube e será utilizado no Campeonato Goiano, com possibilidade de nova negociação com o Remo para a Série B 2021.