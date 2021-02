Com salários pagos por Remo e Fortaleza, novo atacante do Leão na Série B chega sexta a Belém

Fim da novela! O atacante Edson Cariús será o atacante do Remo na temporada 2021. O Remo ainda não anunciou oficialmente, mas o jogador que pertence ao Fortaleza-CE, já acertou as bases salariais com a diretoria azulina e chega a Belém na próxima sexta-feira, às 11h50.

Edson Cariús estava em negociação com a diretoria remista, após deixar o futebol da Arábia Saudita. O jogador de 32 anos atuou por vários clubes do Ceará (CE) e teve destaque no Floresta-CE e em seguida no Ferroviário-CE, onde foi peça fundamental marcando 19 gols em 30 jogos na temporada que terminou com o título da Série D. Em 2019 Cariús foi emprestado ao CRB-AL para a disputa da Série B e em seguida foi para o Fortaleza-CE, porém perdeu espaço no Leão do Pici. Seu último clube foi o Al-Jabalain da Arábia Saudita. O salário do jogador será pago por Remo e Fortaleza.

A chegada de Edson Cariús é a sétima contratação azulina para a temporada 2021. Além dele foram contratados o goleiro Rodrigo Josviaki, os laterais direito Wellington Silva e Thiago Ennes, os volantes Anderson Uchôa e Jeferson Lima, além do atacante Renan Gorne.