Olha o Pix! Em menos de um dia, torcida do Remo doa quase R$20 mil por meia Gedoz

A ação do Remo divulgada na tarde de ontem (3), que pedia ajuda do torcedor através de uma chave Pix para trazer o meia Felipe Gedoz, já gerou quase R$20 mil aos cofres do clube. A informação foi dada pelo Leão Azul em sua conta no Twitter.

LEIA MAIS

Inusitado: Remo disponibiliza PIX e pede ajuda de torcedores para contratar jogador

A situação inusitada foi vista por parte da torcida como uma forma legal, outros não gostaram tanto da ação e reclamavam que poderia ser feita de uma outra maneira, sem colocar o torcedor novamente como o fiel da balança e sem uma contrapartida.

Bom dia, Fenômeno Azul! Se eu contar, vocês acreditam? Amanhecemos com quase R$20.000,00 de arrecadação no #PixDoLeão! A renovação do 1️⃣0️⃣ tá cada vez mais próxima. 👀



➡️ Manda um Pix e eu digo se esperava ou não: pixdoleao@clubedoremo.com.br#OReiDaAmazônia — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) March 4, 2021

Na publicação inicial do clube não tinha meta estipulada, porém, ao conseguir a quantia de R$10 mil, o Remo decidiu estipular como meta o valor de R$50 mil até sexta-feira (5).