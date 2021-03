Inusitado: Remo disponibiliza PIX e pede ajuda de torcedores para contratar jogador

A novela do momento no futebol paraense é o possível retorno do meia Felipe Gedoz ao Remo ganhou um capítulo inusitado. Pelo Twitter, o clube disponibilizou o PIX para que os torcedores ajudem na contratação do jogador.

"Tá, mas e o Gedoz?"



Beleza, já entendemos que vocês querem nosso camisa 10 de volta, nós também queremos. Mas pra isso acontecer, precisamos da ajuda do Fenômeno Azul! Faz o PIX, que o homem volta! 🤪



➡️ Chave PIX (e-mail): pixdoleao@clubedoremo.com.br#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/5L8aEtaDnc — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) March 3, 2021