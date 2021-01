Na primeira final de Brasileiro da carreira, lateral do Remo afirma: 'É muito gratificante'

Garantido na Série B de 2021, o Clube do Remo inicia na tarde desta segunda-feira a preparação para a final da Série C. Os jogos contra o Vila Nova-GO estão marcados para os domingos, 24 e 31 de janeiro, segundo informa a tabela da CBF. E um jogador vive a expectativa de disputar a primeira final do Campeonato Brasileiro na carreira. Trata-se do lateral-direito Ricardo Luz.

“Essa final representa uma coisa inédita na minha carreira. É a primeira vez que vou disputar a final de um Campeonato Brasileiro. É muito gratificante poder levar esse clube de volta a Série B, pois fui muito bem recebido pela torcida e por todos, desde que cheguei", afirmou o jogador em entrevista divulgada na rede social do clube.

"Estou muito feliz com meu momento e espero poder dar mais assistência para meus companheiros, além de quem não marcar um gol pra fechar a temporada com chave de ouro, seria maravilhoso", disse Ricardo.



📸 Silvio Garrido/Remo#OReiDaAmazônia #OAcessoEoCampeonato pic.twitter.com/dn0RKnh3YG — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) January 17, 2021

Com 25 anos, Ricardo Luz foi contratado em setembro do ano passado. No time azulino, ele disputou 17 partidas. O jogador acabou conquistando a preferência da torcida e também do técnico azulino. O lateral diz que é o melhor momento da carreira e espera contribuir com mais assistências e, quem sabe, com um gol na final da competição.

“Estou muito feliz com meu momento e espero poder dar mais assistência para meus companheiros, além de que não marcar um gol pra fechar a temporada com chave de ouro, seria maravilhoso”, comentou.

Os jogos entre Remo e Vila Nova pela decisão da Terceirona terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.