Morre ex-presidente do Clube do Remo; pelas redes sociais, Leão divulga nota de pesar

O Clube do Remo divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do ex-presidente azulino Hamilton Guedes. O dirigente foi mandatário do time do Baenão entre os anos de 1986 e 1987. Aliás, em seu primeiro ano no comando da diretoria, o Remo quebrou um jejum de seis anos sem conquistar o Parazão, ao bater a Tuna Luso.

Com muito pesar, recebemos a notícia do falecimento de Hamilton Guedes, ex-presidente do Clube do Remo. Desejamos muita força a todos os amigos e familiares deste grande azulino, que comandou o Mais Querido nos anos de 1986 e 1987. — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) November 26, 2020