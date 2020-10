Meia campeão com o Remo é contratado por adversário da dupla Re-Pa na Série C

Os clubes da Série C continuam atrás de jogadores para a reta final da competição. O Jacuipense-BA, atual quinto colocado no grupo A, confirmou a contratação do meia Dedeco, ex-Remo e Castanhal.

Dedeco de 31 anos, foi o artilheiro do Parazão em 2018 quando defendeu as cores do Japiim e em seguida foi contratado pelo Remo para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador defendeu a camisa azulina em 23 partidas e marcou dois gols, além de ter conquistado o título do Campeonato Paraense em 2019.

O meia estava atuando no Atlético de Alagoinhas-BA, onde ficou com o vice do Campeonato Baiano, Dedeco perdeu o pênalti decisivo diante do Bahia-BA na grande final. Dedeco teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e poderá estrear pelo Jacuipense neste sábado (24), contra o Manaus-AM, na Arena da Amazônia.