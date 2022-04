Manaus x Remo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (16/04) pela Série C do Brasileiro

As equipes Manaus x Remo entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, sábado (16/04), para disputar a segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Manaus x Remo ao vivo?

A partida Manaus x Remo pode ser acompanhada ao vivo pela plataforma de streaming DAZN e pelo portal O Liberal, no Youtube e no Facebook, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Manaus x Remo chegam para o jogo?

Disputada contra o Brasil de Pelotas, a estreia de Manaus na Série C do Campeonato Brasileiro terminou em empate por 1 a 1. No campeonato amazonense, a equipe foi a campeã.

Remo venceu por 2 a 1 a sua estreia no Campeonato Brasileiro, jogada contra o Vitória da Bahia. A equipe ficou em primeiro lugar no Parazão 2022 após fazer um gol no segundo tempo da partida de volta da final contra o Paysandu.

Prováveis escalações

Manaus: Pedro; Cordeiro, Claudinho, Paulo Sérgio, Renan; Gutierrez, Felipe Baiano, Paranhos; Thiaguinho, Silvano e Alvinho. Técnico: Evaristo Piza.

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá, Marco Antônio (Gedoz), Bruno Alves, Rodrigo Pimpão e Brenner. Técnico: Paulo Bonamigo.

Ficha técnica - Manaus x Remo

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Data/horário: 16 de abril de 2022, às 19h