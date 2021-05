Mais um! Atlético-MG terá quatro desfalques para o jogo contra o Remo na Copa do Brasil

O Galo terá mais um problema para encara o Remo no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, marcado para Belém (PA), no dia 2 de junho. Além do zagueiro Júnior Alonso, que foi convocado para a Seleção Paraguaia e o lateral esquerdo Guilherme Arana, que vai defender a Seleção Olímpica do Brasil, o técnico Cuca ganhou mais dois desfalques. O atacante Vargas está na lista de convocados para a Seleção Chilena e está fora, além do lateral direito Guga, que foi chamado para a Seleção Olímpica brasileira nesta terça-feira (25).

As datas FIFA são referentes aos jogos das seleções em torneios oficiais e os atletas geralmente são liberados. Nesse caso os jogadores foram convocados para jogar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Na atual temporada com a camisa do Galo o atacante Vargas atuou em 14 partidas, nove delas como titular e balançou as redes cinco vezes.

Guga foi chamado para o lugar de Emerson, do Bétis (ESP), que foi convocado para a Seleção Brasileira por Tite, já que Daniel Alves foi cortado, após lesão no joelho. Com isso Guga está fora do jogo contra o Remo, já que disputará amistosos pelo time olímpico brasileiro visando as Olimpíadas de Tóquio, que será no mês de junho.

PODE AUMENTAR

O técnico Cuca ainda poderá perder outou atleta para o jogo de ida contra o Remo. O atacante Savarino está na pré-convocados da Seleção Venezuelana e também pode ficar de fora. Remo x Atlético-MG jogam no fia 2 de junho, às 19h, no Estádio Baenão, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil 2021. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.