Zagueiro desfalca o Atlético-MG contra o Remo pela Copa do Brasil

O zagueiro paraguaio Junior Alonso desfalcará o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O jogador foi convocado pelo técnico Eduardo Berizzo para os jogos da seleção do Paraguai contra Uruguai, dia 3 de junho, e Brasil, no dia 8, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Alonso não estará nos duelos contra o Remo, dia 2, em Belém, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil e diante do Sport, dia 6, na segunda rodada do Brasileirão.

O tempo de Alonso fora do alvinegro pode ser ainda maior se ele for convocado para a disputa da Copa América, entre junho e julho, na Argentina. Será o segundo desfalque importante confirmado para o time mineiro. O lateral-esquerdo Guilherme Arana também ficará longe do alvinegro, pois vai servir a seleção olímpica, que fará os testes finais para definir o grupo que jogará os Jogos de Tóquio, em julho.