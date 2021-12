Mais um! Após três temporadas, zagueiro deixa o Clube do Remo

O zagueiro Rafael Jansen foi mais um jogador que deixou o Clube do Remo. Uma fonte informou que o jogador não quis continuar para a disputa do Re-Pa da semifinal da Copa Verde e saiu do clube após três temporadas.

VEJA MAIS

Jansen chegou ao Remo em 2019 e disputou a Série B neste ano. No total, atuou em 105 partidas e marcou quatro gols. O jogador foi campeão paraense em 2019 e ajudou o time no acesso para a Série B. Também foi vice-campeão da Copa Verde e da Série C de 2020.

Além de Jansen, o atacante Wallace, os zagueiros Romércio e Edu, e o volante Marcos Júnior deixaram de fazer parte do elenco azulino após o empate com o Confiança, domingo passado, que culminou com o rebaixamento azulino à Terceira Divisão nacional.

Agenda

O elenco que continua no Remo joga às 20 horas, na Curuzu, contra o Paysandu pela ida da Copa Verde. A partida de volta está marcada para o sábado (4), às 17 horas, no Baenão.