Líder, 100% e classificado, Remo pega o Tapajós, que luta contra o rebaixamento no Parazão 2023

Com 100% de aproveitamento na temporada, o Remo recebe, neste sábado, o vice-lanterna do Parazão 2023, o Tapajós, que luta contra o rebaixamento. A partida será realizada no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, a partir das 18h. O confronto será transmitido ao vivo pela Rádio Liberal FM, com acompanhamento lance a lance em oliberal.com e no Youtube de O Liberal.

Avaliando somente pelo do ponto de vista azulino, a fase é excelente. A equipe vive lua-de-mel com a torcida por ter vencido todos os jogos no ano até aqui, mesmo com momentos de oscilação dentro das partidas. E o auge da temporada foi a última quarta-feira (8), quando venceu o São Luiz-RS, alcançou a terceira fase da Copa do Brasil e, com as cotas que tem direito da CBF, vai quitar a compra do centro de treinamento em Outeiro - informação que foi divulgada pelo próprio presidente Fábio Bentes ao elenco ainda no vestiário do Baenão, ao fim do duelo.

Leão com time misto

Para este sábado, porém, a tendência é de Marcelo Cabo repetir o que fez na rodada passada do Parazão, contra a Tuna Luso, e mandar a campo uma equipe alternativa. É uma maneira de dosar o desgaste do elenco em um calendário apertado e recheado de jogos decisivos pela frente: há as quartas de final da Copa Verde nos próximos dias 15 e 22, além um Re-Pa a vista - que, pelo Parazão, deve ocorrer somente em 9 abril, mas há a possibilidade do encontro com o maior rival na semifinal da própria Copa Verde, nos dias 26 e 29 de março. No estadual, o Leão já está garantido antecipadamente nas quartas de final.

Em recuperação, Muriqui segue fora do time contra o Tapajós (Samara Miranda / Remo)

Neste prisma, o atacante Muriqui é ausência certa, já que se recupera de lesão muscular na coxa. O lateral-esquerdo Leonam, que esteve fora contra a Tuna e o São Luiz-RS, pode aparecer para começar a ganhar ritmo de jogo, mesmo caso do atacante Ronald. Wendel Lomar é dúvida.

Tudo ou nada para o Boto

Com apenas uma vitória na temporada, o Tapajós vai para como franco atirador para cima do Remo. O Boto da Amazônia precisa pontuar para não apenas fugir da zona de rebaixamento, mas ainda sonhar com a possibilidade de classificação às quartas de final do Campeonato Paraense.

Robson Melo vai para o seu terceiro jogo no comando do Boto. Ele substituiu Arthur Bernardes (Reprodução/ Instagram - Robson Melo)

O clube de Santarém tem três pontos até aqui, dois a menos que a Tuna, que abre o G8 do estadual. Porém, o time vem com a moral baixa depois da goleada sofrida para o Águia de Marabá na segunda-feira passada, por 4 a 1. O técnico Robson Melo ganhou o desfalque do lateral-esquerdo Jackinha, expulso contra o Azulão. Robinho deve ser o titular no setor.

Ingressos

O Remo iniciou a venda de ingressos na última quinta-feira. Ontem, o clube informou que os setores de cadeiras do Baenão já estava esgotado.

Assim, estão disponíveis os setores de arquibancada da Almirante e da 25. Ambos custam R$ 30. Além das lojas físicas do clube, as entradas também podem ser adquiridas na internet, por meio do site IngressoSA.com.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense (6ª rodada)

Clube do Remo x Tapajó

Local: Estádio Baenão

Horário: 18h (11/03)

Árbitro: Ignácio José de Almeida Pedro

Assistente 1: Marcio Gleidson Correia Dias

Assistente 2: Nayara Lucena Soares

Provável Remo: Vinícius; Rony, Diego Ivo, Diego Guerra e Ely (Leonam); Pingo, Paulinho Curuá e Rodriguinho; Jean Silva, Fabinho e Pedro Vitor (Ronald). Técnico: Marcelo Cabo.

Provável Tapajós: Conrado; Léo Rosa, Ryan, Douglas e Robinho; Djalma, Ângelo e Douglas Lima; Tiago Mandí, Igor e Hudson. Técnico: Robson Melo.