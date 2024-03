Remo escalado para enfrentar o Santa Rosa pelo Parazão; veja quem joga

O Clube do Remo já está definido para encarar o Santa Rosa, às 16h30, no Baenão, pelo jogo de ida das quartas de final do Parazão. Para este jogo, que será a segunda com o técnico Gustavo Morinígo na beira do campo, em relação à última escalação, o treinador promoveu as entradas de Reniê, Renato Alves e Echaporã. Na partida pela Copa Verde, na qual o Clube do Remo venceu o Trem-AP e se classificou, o zagueiro Icaro e o meia Marco Antônio foram substituídos ainda no primeiro tempo por lesão e estão fora do confronto de daqui a pouco.

VEJA MAIS

Confira a escalação do Remo:

Acompanhe a partida lance a lance em Oliberal.com