Lateral não renova com o Remo e se despede do clube nas redes sociais

O lateral-direito Wellington Silva se despediu do Remo na tarde desta sexta-feira (31). O jogador, que tinha contrato até o fim de 2021, decidiu não renovar o vínculo com o Leão para a próxima temporada. Por meio das redes sociais, o atleta relembrou a passagem pelo clube e agradeceu o carinho dos torcedores.

Wellington chegou no Remo em janeiro deste ano, mas disputou partidas ainda pela temporada passada. O jogador estreou contra o Independente de Tucuruí, pelas quartas de final da Copa Verde de 2020. O jogador, inclusive, foi titular na campanha de terminou com o Leão vice-campeão.

Na competição, inclusive, Wellintgon ficou marcado por um lance negativo. Na grande final, diante do Brasiliense, ele errou um pênalti decisivo, o que fez com que o título ficasse com a equipe do centro-oeste.

Em 2021, Wellington disputou Parazão, Copa do Brasil, Série B e Copa Verde com a camisa azulina. Na primeira metade da temporada, ele foi titular do Leão, mas perdeu espaço no início da Segundona para Thiago Ennes, que também já deixou o clube.

No total, Wellington disputou 39 partidas com a camisa do Remo e marcou apenas um gol.