Com jogadores ex-dupla Re-Pa, clube paraense anuncia reforços

O Independente de Tucuruí anunciou a contratação de 14 jogadores para a disputa do Campeonato Paraense de 2022. Dentre os reforços, estão três velhos conhecidos da dupla Re-Pa. O atacante Tiago Mandy, ex-Paysandu; o zagueiro Martony e o meia-atacante Cassiano, que são ex-Remo.

Em sua segunda passagem pelo Galo Elétrico, o atacante Tiago Mandy, de 26 anos, jogou no Paysandu em 2017, quando foi emprestado pelo Águia. O jogador não conseguiu se firmar na equipe bicolor, que disputava a Série B na época. Tiago fez apenas quatro jogos com a camisa do Papão e foi emprestado à Tuna Luso no mesmo ano.

O zagueiro Martony também teve uma passagem rápida pelo Remo em 2017. Com a camisa azulina, o jogador de 34 anos fez apenas quatro jogos e não marcou nenhum gol. Esta é a terceira passagem do atleta pelo Independente de Tucuruí. O defensor já havia jogado pelo clube em 2017 e 2020.

Já o meia-atacante Cassiano jogou pelo Remo na temporada de 2012, quando disputou o Parazão. Com a equipe azulina, o jogador fez nove partidas e marcou um gol. Esta também é a terceira passagem pelo clube de Tucuruí. O meia atuou no Galo Elétrico em 2020 e em 2021.