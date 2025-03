Lateral do Remo volta após nove meses e vê chance com Daniel: 'Lutar pela posição'

Depois de nove meses longe dos gramados, o lateral-direito Thalys voltou a treinar com o elenco do Remo. Ele se recuLateral perou de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida na partida contra o Tombense-MG, pela 4ª rodada da Série C do ano passado. Agora, ele se junta ao grupo que está em intertemporada em Barcarena, sob o comando do novo treinador, Daniel Paulista.

O período afastado não foi fácil e afetou principalmente a parte psicológica do atleta. Thalys conta que a batalha mental foi tão desafiadora quanto a física. “Muito feliz, depois de um longo período parado, sem poder atuar. É uma lesão que falo que é mais difícil mentalmente que propriamente física, porque você vê o pessoal treinando, jogando, e não pode ajudar. Então é um período bem difícil, onde tem que buscar muita força, muita resiliência”, revelou.

Com 22 partidas disputadas pelo Leão antes da lesão, Thalys espera retomar o ritmo e contribuir com a equipe na nova temporada, trazendo mais opções para o sistema defensivo azulino. O jogador passou por cirurgia e a recuperação foi longa, mas a troca de treinador trouxe uma motivação extra. Com Daniel Paulista, ele espera ter novas oportunidades e valoriza o tempo de preparação em Barcarena, tempo importante para ajustar o necessário para a Série B do Brasileirão.

“Essa intertemporada vai ser muito importante pra gente, tanto pra parte física quanto tática do professor, pra gente buscar entender o modelo de jogo dele o mais rápido possível, porque sabemos da dificuldade que é jogar uma Série B. Então é aproveitar esse tempo, treinar bastante, procurar evoluir ao máximo, pra encaixar a equipe e quando chegar a Série B a gente estar preparado”, destacou.

Mesmo retornando de uma lesão séria, Thalys está determinado a brigar por seu espaço no time titular. O medo já se foi, garante o atleta. “Me dá ânimo com certeza [a ideia de jogar como titular], estou recuperando a confiança de treinar, dividir, e agora é lutar pela posição, respeitando os companheiros, mas buscar meu espaço pra quando o professor precisar eu estar à altura”, concluiu o lateral.