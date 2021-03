Lateral do Remo descarta jogar com o regulamento na Copa do Brasil: 'Quem pensa em empate, perde'

O lateral-direito Wellington Silva, do Remo, já desponta como uma das lideranças técnicas da equipe de Paulo Bonamigo em meio ao Campeonato Paraense 2021.

E como tal, o atleta comentou o confronto contra o Esportivo-RS, na próxima quarta-feira (17), pela primeira fase da Copa do Brasil. Além dos aspectos técnicos, Wellington Silva ressaltou a obrigatoriedade de passar de fase e obter uma cota estimada em R$600 mil de premiação - se juntar os valores da primeira fase ultrapassa R$1 milhão. "Financeiramente é essencial. Temos que chegar lá e jogar futebol, conquistando a vaga", disse, avaliando o fato do Leão se classificar até com um empate. "Estamos preparados, vamos com foco, respeitando a equipe adversária. Precisamos pensar na vitória e não no empate", ponderou.

A respeito do Esportivo, o lateral pediu uma estratégia de jogo ousada. "Acredito que eles virão para cima. Vamos ter que ter consciência. Quem pensa em empate, na maioria das vezes, acaba perdendo. É uma decisão e precisamos vencer", afirmou.

Outros comentários de Wellington Silva foram com relação ao jogo contra o Itupiranga, pela terceira rodada do Parazão 2021, em que o Remo teve dificuldades mas venceu pelo placar mínimo - 1 a 0. "A equipe do Itupiranga foi complexa na defesa, uma equipe boa defensivamente, conseguiram bloquear os nossos ataques. Mas conversamos e conseguimos fazer gol no segundo tempo".