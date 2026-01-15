Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

João Lucas fala sobre concorrência na lateral do Remo: 'Todo mundo vai ter sua chance'

Na lateral-direita, a concorrência será com Marcelinho, titular na temporada passada

O Liberal
fonte

Jogador em sua apresentação oficial (Raul Martins/Remo)

Treinando com o grupo do Remo há mais de uma semana no Centro de Treinamentos do Retrô, em Camaragibe-PE, onde o clube realiza pré-temporada, o lateral-direito João Lucas foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira (15) e destacou a responsabilidade de integrar um elenco que volta à elite do futebol nacional após mais de três décadas. Em material divulgado pelo clube, o jogador apontou a permanência na Série A como norte do trabalho ao longo da temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Venho para ajudar o Remo a se consolidar na Série A. É um clube de massa, que está se organizando para isso. Quero entregar minha melhor versão, com números ou de qualquer outra forma, para que o Remo alcance seus objetivos”, afirmou.

VEJA MAIS

image Remo oficializa renovação de Sávio por mais um ano
Lateral inicia a temporada valorizado pela torcida após campanha de acesso e disputa posição com Jorge

image Remo anuncia a contratação do zagueiro Marllon, ex-Ceará
O defensor chega para compor o sistema defensivo azulino

Aos 27 anos, João Lucas carrega no currículo experiências por Flamengo, Cuiabá, Santos, Juventude e Grêmio, último clube que jogou e que o cedeu por empréstimo ao Leão. A edição de 2026 marca a oitava vez em que o atleta disputa a Série A.

Depois de um 2024 de maior protagonismo, com 30 partidas como titular e seis assistências pelo Juventude, o lateral teve participação mais discreta no Grêmio, onde começou a temporada ganhando chances como titular, mas depois teve o rendimento comprometido por uma lesão, não conseguindo mais recuperar espaço no Brasileirão, onde entrou em campo dez vezes. Para ele, porém, o impacto dentro de uma equipe não se resume a estatísticas.

“O futebol hoje olha muito para números, e eles são importantes. Mas existem outras maneiras de contribuir, mesmo quando eles não aparecem tanto. Estou aqui para ajudar, seja com bons números ou com entrega, correndo e apoiando os companheiros”, pontuou.

Integrado ao elenco ainda antes do anúncio oficial, feito em 9 de janeiro, João Lucas participou normalmente da pré-temporada no CT do Retrô e garante estar fisicamente apto para atuar na decisão do fim de semana.

“Para domingo, acredito que estou em condições. A preparação foi bem feita, agora a escolha é do treinador. Se ele optar por me usar, estarei pronto para ajudar o grupo”, disse.

Na lateral-direita, a concorrência será com Marcelinho, titular na temporada passada. O recém-chegado vê a disputa como algo natural e necessário diante do calendário extenso.

“Um time competitivo precisa de atletas com características diferentes, ainda mais com tantos jogos. Todo mundo vai ter sua chance. Quando eu jogar, vou buscar fazer o meu melhor; quando não, estarei apoiando. O mais importante é o Remo”, resumiu.

O primeiro compromisso oficial do Leão Azul em 2026 será neste domingo (18), às 17h, diante do Águia de Marabá, na final da Supercopa Grão-Pará, no Estádio Mangueirão, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

LEÃO

João Lucas fala sobre concorrência na lateral do Remo: 'Todo mundo vai ter sua chance'

Na lateral-direita, a concorrência será com Marcelinho, titular na temporada passada

15.01.26 19h48

CONTRATO

Remo oficializa renovação de Sávio por mais um ano

Lateral inicia a temporada valorizado pela torcida após campanha de acesso e disputa posição com Jorge

15.01.26 19h06

Futebol

Remo anuncia a contratação do zagueiro Marllon, ex-Ceará

O defensor chega para compor o sistema defensivo azulino

15.01.26 16h33

Futebol

Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo

Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação

15.01.26 14h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira

15.01.26 7h00

Futebol

Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo

Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação

15.01.26 14h56

FUTEBOL

Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão

Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A

15.01.26 10h11

futebol

FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso

Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos

15.01.26 9h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda