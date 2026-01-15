João Lucas fala sobre concorrência na lateral do Remo: 'Todo mundo vai ter sua chance'

Treinando com o grupo do Remo há mais de uma semana no Centro de Treinamentos do Retrô, em Camaragibe-PE, onde o clube realiza pré-temporada, o lateral-direito João Lucas foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira (15) e destacou a responsabilidade de integrar um elenco que volta à elite do futebol nacional após mais de três décadas. Em material divulgado pelo clube, o jogador apontou a permanência na Série A como norte do trabalho ao longo da temporada.

“Venho para ajudar o Remo a se consolidar na Série A. É um clube de massa, que está se organizando para isso. Quero entregar minha melhor versão, com números ou de qualquer outra forma, para que o Remo alcance seus objetivos”, afirmou.

Aos 27 anos, João Lucas carrega no currículo experiências por Flamengo, Cuiabá, Santos, Juventude e Grêmio, último clube que jogou e que o cedeu por empréstimo ao Leão. A edição de 2026 marca a oitava vez em que o atleta disputa a Série A.

Depois de um 2024 de maior protagonismo, com 30 partidas como titular e seis assistências pelo Juventude, o lateral teve participação mais discreta no Grêmio, onde começou a temporada ganhando chances como titular, mas depois teve o rendimento comprometido por uma lesão, não conseguindo mais recuperar espaço no Brasileirão, onde entrou em campo dez vezes. Para ele, porém, o impacto dentro de uma equipe não se resume a estatísticas.

“O futebol hoje olha muito para números, e eles são importantes. Mas existem outras maneiras de contribuir, mesmo quando eles não aparecem tanto. Estou aqui para ajudar, seja com bons números ou com entrega, correndo e apoiando os companheiros”, pontuou.

Integrado ao elenco ainda antes do anúncio oficial, feito em 9 de janeiro, João Lucas participou normalmente da pré-temporada no CT do Retrô e garante estar fisicamente apto para atuar na decisão do fim de semana.

“Para domingo, acredito que estou em condições. A preparação foi bem feita, agora a escolha é do treinador. Se ele optar por me usar, estarei pronto para ajudar o grupo”, disse.

Na lateral-direita, a concorrência será com Marcelinho, titular na temporada passada. O recém-chegado vê a disputa como algo natural e necessário diante do calendário extenso.

“Um time competitivo precisa de atletas com características diferentes, ainda mais com tantos jogos. Todo mundo vai ter sua chance. Quando eu jogar, vou buscar fazer o meu melhor; quando não, estarei apoiando. O mais importante é o Remo”, resumiu.

O primeiro compromisso oficial do Leão Azul em 2026 será neste domingo (18), às 17h, diante do Águia de Marabá, na final da Supercopa Grão-Pará, no Estádio Mangueirão, em Belém.