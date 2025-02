Jaderson afirma que quer jogar de volante, parabeniza o Remo pelo aniversário e foca na Copa Verde

O Remo terá pela frente nesta quinta-feira (6) o São Raimundo-RR, pelas oitavas de finais da Copa Verde. Essa será a estreia do Leão na competição regional, onde briga pela segunda conquista da história. E quem quer fazer história no clube ainda mais é o volante Jaderson, que já deu a letra ao técnico Rodrigo Santana em qual posição deseja jogar na temporada.

Jaderson marcou um dos gols do empate em 2 a 2 com o Capitão Poço, na última segunda-feira (3). O atleta falou da felicidade em ter voltado a balançar as rede com a camisa azulina.

“Muito feliz em voltar a marcar, o primeiro do ano. Só isso dá mais confiança para o restante da temporada. Me deixa feliz em trabalhar o dia a dia, vivendo novamente esse momento que é jogar futebol e não existe coisa mais feliz do que fazer o que você mais ama”, disse

A equipe azulina terá pela frente o São Raimundo-RR, clube que vem tentar surpreender o Remo. Para Jaderson, o momento é de atenção contínua, para que a equipe azulina consiga desvendar a forma de jogo do São Raimundo e conquiste a classificação.

“Estamos concentrados, não conhecemos muito o adversário, não sabemos como ele marca ou atacam, mas temos que entrar ligados desde o início, pois é uma partida perigosa, de mata-mata, um jogo só e é preciso errar o mínimo possível para sair com o resultado positivo”, falou.

Jaderson já atuou no Remo em várias posições, mas o que agrada o jogador é estar em campo e desempenhar a função de volante. O atleta afirmou que já repassou o desejo o técnico Rodrigo Santana, mas que também está preparado para jogar em qualquer outra.

“Desde que cheguei aqui falei pra ele que quero jogar de volante, pois sou volante, mas estarei disposto a jogar em qualquer posição para poder ajudar o Remo, mas ele [Rodrigo Santana] sabe onde gosto de jogar e me sinto mais à vontade”, disse.

O momento é de alegria no clube, que completa 120 anos fundação. Jaderson fez questão de dar os parabéns ao Leão Azul pelo aniversário e afirmou que o objetivo é fincar de vez seu nome na história do Remo.

