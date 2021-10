VÍDEO: Invicto contra o Remo em 2021, Vila Nova relembra final contra o Leão e jogo no Baenão

O Remo encara o Vila Nova-GO na próxima sexta-feira (8), em Goiânia (GO), pela 29ª rodada da Série B. A equipe colorada não sabe o que é derrota para o Leão Azul nos últimos jogos e relembrou os gols das partidas recentes entre os clubes em suas redes sociais.

Em 2021, os dois clubes se enfrentaram pela grande final da Série C, que por conta da paralização do futebol devido à covid-19, acabou utilizando datas da atual temporada. O Remo perdeu as duas partidas, a primeira de goleada por 5 a 1, no mesmo local do jogo desta semana, o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Em Belém vitória de 3 a 2 e título da Terceirona para os goianos.

Já pela Série B Remo x Vila jogaram pelo primeiro turno em Belém, pela 10ª rodada. O Tigre venceu o Remo por 1 a 0, gol de cabeça do zagueiro Rafael Donato. A partida marcou a estreia do técnico Felipe Conceição no comando do Remo.

Vila Nova x Remo jogam nesta sexta-feira (8), às 19h, em Goiânia, pela Série B do Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.